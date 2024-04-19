Школьники Раменского посетили мастер-классы на фестивале профессий

Студенты и педагоги Раменского колледжа приняли участие в фестивале «Путь навыков». Около 1 тыс. школьников из Раменского городского округа попробовали силы в разных профессиях на 20 площадках, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Школьники посетили мастер-классы по поварскому делу, машиностроению, правоохранительной деятельности, ремонту и обслуживанию автомобилей, технологиям дорожного строительства, сетевому и системному администрированию, инженерному дизайну и 3D-печати, парикмахерскому искусству, пожарной безопасности, гжельской росписи и лепке из глины, а также робототехнике.

На выставке «Профессионалитет» Раменский колледж представил направления по кластеру Радиоэлектроника: мехатроника, электроника, робототехника и беспилотные технологии.

Мехатроника объединяет механику, электронику и компьютерные технологии, создавая сложные многофункциональные системы. Электроника занимается разработкой и производством электронных компонентов и устройств, а робототехника создает и управляет роботами для автоматизации процессов.

Беспилотные технологии включают в себя летательные аппараты без экипажа на борту, оснащенные датчиками, камерами и навигационными системами, что позволяет им выполнять задачи автономно или под контролем оператора. Ребята смогли попробовать себя в управлении роботом полетах на виртуальном квадрокоптере и запуске мехатронной станции.

Также школьников познакомили с направлением «Технология машиностроения», самой распространенной и универсальной специальностью. Она необходима на любых предприятиях машиностроения, приборостроения и многих других. Кроме того, во Дворце спорта «Борисоглебский» Раменский колледж провел профессиональные пробы для школьников по таким специальностям как «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях».

У ребят была возможность научиться завязывать страховочные узлы, надевать боевую одежду пожарного, оказывать первую помощь. На улице были установлены пожарная машина Пожарной части № 42 и специализированный автомобиль спасателей Рамспас, на которых профессиональные пожарные и спасатели показали мастер-класс по боевому развертыванию и навыкам работы со спасательным оборудованием.

Отдел надзорной деятельности Раменского городского округа в качестве потенциального работодателя, провел беседу по профилактике пожаров.

В пресс-службе ведомства добавили, что на фестивале присутствовали представители работодателей Раменского приборостроительного завода, Раменского приборостроительного конструкторского бюро, АО «Инерциальные технологии «Технокомплекса» и другие. Ребята смогли больше узнать о требованиях к кандидатам на вакантные должности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.