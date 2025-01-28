Школьники Раменского округа пообщались на встрече с участниками СВО

В Клишевской школе № 12 Раменского округа прошла встреча школьников с участниками СВО. Подобные мероприятия проводятся с целью воспитания молодого поколения в духе патриотизма. Встреча состоялась в рамках Всероссийского проекта «Движение Первых» и министерства просвещения РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В своем выступлении председатель Комитета по образованию Наталья Асеева подчеркнула, что все посылки, которые отправляет ребенок, обязательно доходят до адресата. Также в этой работе очень важно получить обратную связь от участников СВО.

«Мы пишем письма, мы делаем окопные свечи. Мы плетем маскировочные сети, мы оказываем пассивную помощь и отправляем гуманитарные грузы», — поделилась Наталья Асеева.

На встрече бойцы ответили на множество вопросов ребят. Эти встречи имеют огромное значение и будут продолжаться. Необходимо, чтобы дети знали героев в лицо.

Участники операции рассказали, что их главная цель — защита Родины от фашизма. Они поведали истории о боевых товарищах, которые, несмотря на ранения, возвращаются на линию боевого соприкосновения.

«Эмоций, конечно, очень много. Мы сегодня и поплакали, и порадовались. И очень приятно, что детки такие у нас замечательные», — порадовалась волонтер команды помощи деревни Клишева Ольга Мариненко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.