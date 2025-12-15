Школьники посетили сырный завод «Рота-Агро» в Подмосковье

В 2025 году агрохолдинг «Рота-Агро» открыл 3 агротехнологических класса в Московской области. Программа обучения сочетает углубленное изучение профильных предметов с возможностью на практике познакомиться с профессиями аграрного сектора прямо на предприятиях компании. Так, ученики 10-го агрокласса Мисайловской СОШ № 1 посетили завод по производству сыров в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Завод начал работу осенью 2024 года. Его мощность составляет около 12 тонн сыров в сутки и до 5 тысяч тонн в год. Производство включает цех приемки и пастеризации молока, участок для изготовления мягких сыров с благородной плесенью, полутвердых и твердых сортов, климатические камеры созревания и просторные сырохранилища. Во время экскурсии школьники увидели ключевые этапы производства сыра и познакомились с современным оборудованием. Такие инициативы помогают формировать у ребят интерес к аграрной профессии и поддерживают раннюю профориентацию.

Выпускники агроклассов получают возможность поступить в профильные ВУЗы по целевым направлениям от предприятия. В 2025 году «Рота-Агро» заключили 26 целевых договоров с ведущими аграрными университетами страны. Лучшие студенты получают корпоративные стипендии и премии, а после окончания обучения — гарантированное трудоустройство в компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.