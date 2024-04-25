Школьники посетили с экскурсией машиностроительный завод Наро-Фоминска

Ребятам показали, как АО «НФМЗ» осуществляет производство компрессорных лопаток газотурбинных двигателей.

С 2000 года предприятие занимается производством компрессорных лопаток из высоколегированных сталей и сплавов титана. Ребята оценили, что в корпорации сформирована четкая система подготовки кадров от школьной скамьи до производства.

Обучающимся рассказали, что двигателестроение входит в число самых высокотехнологичных отраслей экономики.

Для тех, кто с детства любит технику и не мыслит жизни без сложных технических задач, проводится чемпионат по физике среди старшеклассников на базе онлайн-симулятора «Построй карьеру в ОДК». Участие в конкурсе может стать большим шагом к работе мечты. Те, кто успешно справится со всеми заданиями, смогут рассчитывать на рекомендации для поступления в ведущие университеты страны, а в дальнейшем — на трудоустройство в корпорации.

Каждый год сотни абитуриентов, прошедших отбор, поступают в лучшие профильные вузы России, участники программы на протяжении всего периода обучения участвуют в реальных исследовательских и производственных проектах и имеют преимущество при трудоустройстве на предприятия ОДК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.