Школьники посетили интерактивную экскурсию в Щелкове

Учащиеся пятых классов Щелковского лицея № 7 посетили Щелковский историко-художественный музей. Ребята на интерактивной экскурсии «Делу — время, потехе-час» узнали о том, когда появилась деревня Щелково и как жизнь людей 16 века отличалась от современной, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Продолжением посещения стал для ребят мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки ко Дню матери.

Музей имеет три зала. Постоянная экспозиция музея размещена в двух залах: большом и малом. Третий зал — выставочный используется для живописных выставок, выставок декоративно-прикладного творчества, для демонстрации частных коллекций и коллекций частных музеев, а также для временных экспозиций музеев. Смена выставок проходит с периодичностью 1,5 — 2 месяца.

О выставках и событиях музея можно узнать на сайте https://museum-schel.ru/ Приобрести билеты можно с помощью «Пушкинской карты».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.