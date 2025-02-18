Школьники посетили городскую поликлинику Лобни в рамках профориентации

Учащиеся узнали о расположении кабинетов и увидели современное медицинское оборудование для диагностики и лечения пациентов.

Особое внимание школьников привлекло новое технологическое оснащение поликлиники — от цифровых рентген-аппаратов до автоматизированных систем анализа крови. Будущие медики оценили, насколько медицина шагнула вперед, благодаря современным технологиям.

Учащиеся посмотрели за работой врачей и медсестер. Они увидели, как специалисты проводят осмотры, консультируют пациентов и выполняют различные медицинские процедуры.

«Эта экскурсия не только расширила кругозор наших школьников, но и помогла им ближе познакомиться с профессией врача», — отметили педагоги школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.