Школьники Подольска учат китайский на «Умных каникулах» с носителем языка
Фото - © Мария Андрюхина
О еде, напитках и путешествиях пробуют впервые говорить на китайском языке ученики гимназии имени Подольских курсантов. Учит их онлайн по видеосвязи педагог из Китая.
Каждый день шестиклассники узнают новые слова. Учатся их произносить и собирать в предложения. Во время урока звучит только китайская речь. Это позволяет детям погрузиться в язык, почувствовать его мелодику. Темы на каждом уроке разные.
По словам директора гимназии Натальи Квашенниковой, «Умные каникулы» — это не просто развлечения.
«Мы заключили договор с китайской стороной. И прямо из Китая идет обучающая трансляция. Состоится восемь занятий от нулевого цикла», — сказала она.
Помогают детям наставники — ребята из 10-го класса, несколько лет изучающие китайский.
Наталья Квашенникова отметила, что кого-то из детей наверняка увлечет новый язык. Они смогут его изучать в гимназии. В новом учебном году здесь запустят внеурочный курс китайского.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.