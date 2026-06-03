Школьники Подольска учат китайский на «Умных каникулах» с носителем языка

О еде, напитках и путешествиях пробуют впервые говорить на китайском языке ученики гимназии имени Подольских курсантов. Учит их онлайн по видеосвязи педагог из Китая.

Каждый день шестиклассники узнают новые слова. Учатся их произносить и собирать в предложения. Во время урока звучит только китайская речь. Это позволяет детям погрузиться в язык, почувствовать его мелодику. Темы на каждом уроке разные.

По словам директора гимназии Натальи Квашенниковой, «Умные каникулы» — это не просто развлечения.

«Мы заключили договор с китайской стороной. И прямо из Китая идет обучающая трансляция. Состоится восемь занятий от нулевого цикла», — сказала она.

Помогают детям наставники — ребята из 10-го класса, несколько лет изучающие китайский.

Наталья Квашенникова отметила, что кого-то из детей наверняка увлечет новый язык. Они смогут его изучать в гимназии. В новом учебном году здесь запустят внеурочный курс китайского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.