Школьники Подольска станут участниками «Недели функциональной грамотности»

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В 29 общеобразовательных организациях городского округа Подольск с 9 по 13 декабря состоится «Неделя функциональной грамотности», она охватит около 48 тыс. школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для обучающихся и педагогов в течение недели пройдут муниципальные и школьные мероприятия, в том числе семинары, практические занятия, открытые уроки, деловые игры и многое другое.

Тематика недели охватит основные направления функциональной грамотности: читательскую, математическую и естественно-научную.

Ежегодный декабрьский марафон мероприятий пройдет в Московской области уже в четвертый раз.

Мероприятия тематической недели вовлекают школьников в деятельность за рамками школы и уроков, позволяют увидеть производство вживую, познакомиться с профессиями, узнать что-то новое и применить свои знания для решения практических задач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.