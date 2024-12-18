Школьники Подмосковья взяли три медали на международной астрономической олимпиаде

Школьники из Подмосковья завоевали две золотых и одну серебряную медали на 28-й Международной астрономической олимпиаде, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Республике Бангладеш завершилась 28-я международная астрономическая олимпиада (International Astronomy Olympiad, IAO 2024). Олимпиада состояла из трех этапов: теоретического, наблюдательного и практического. В дистанционном формате в ней приняли участие десять российских школьников. Задания выполнялись в физтех-лицее имени П. Л. Капицы.

Учащийся 9 класса физтех-лицея им. П. Л. Капицы Егор Ткачев стал абсолютным победителем и получил золотую медаль. Учащийся 10 класса физико-математического лицея № 5 в Долгопрудном Яков Бахтияров также завоевал золотую медаль. Выпускник 11 класса этого же лицея Александр Андреев стал обладателем серебряной медали.

Международная астрономическая олимпиада проходит ежегодно с 1996 года для школьников 8–11-х классов из разных стран мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.