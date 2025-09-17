Школьники Подмосковья взяли «серебро» на «Президентских спортивных играх»

Школьники из Подмосковья успешно выступили на Всероссийском финале «Президентских спортивных игр», проходившем во Всероссийском детском центре «Смена», завоевав серебряные медали в соревнованиях по баскетболу среди девушек. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Команда учащихся из школы № 32 городского округа Мытищи показала высокий уровень игры, сражаясь с сильнейшими командами из 83 субъектов Российской Федерации. Спортсменки продемонстрировали отличную подготовку, командный дух и настойчивость на пути к финалу.

В ведомстве отметили, что серебряные медали стали итогом многомесячной подготовки, профессионализма тренерского состава, а также поддержки со стороны педагогов и родителей.

«Президентские спортивные игры» представляют собой масштабное мероприятие, объединяющее школьников со всей страны и направленное на развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни.

Ранее учащиеся из Щелково заняли 3-е место в соревнованиях по шашкам среди юношей в рамках финала Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.