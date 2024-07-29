Школьники Подмосковья встретились с Героем России Владиславом Головиным

Российское общество «Знание» и Госфонд «Защитники Отечества» проводят праздничные мероприятия в рамках акции «Служу Отечеству» по треку «Знание. Герои», посвященные Дню Военно-Морского флота. Одним из таких событий в Московской области стала встреча с морским пехотинцем, Героем России Владиславом Головиным, известным по позывному «Струна». На базе детского оздоровительного лагеря «Искра» ГБУ «Мосгоргеотрест» порядка 270 школьников области смогли пообщаться с российским военным в формате открытого диалога. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

В ходе встречи дети задавали интересующие их вопросы, узнали о выборе жизненного пути Владислава Головина и особенностях службы на флоте, буднях современных защитников страны, личностных качествах настоящих героев, подвигах и заслуженных наградах. Головин отметил, что такие встречи с детьми очень важны, так как именно из первых уст подрастающее поколение должно узнавать о том, как человек принимает решение стать военнослужащим или добровольцем, защищающим свою страну, как важна поддержка товарищей и семьи, а также необходимость быть всегда собранным, дисциплинированным и честным.

«Важно привить подрастающему поколению уважительное отношение к родителям и окружающим, объяснить, насколько необходимо усердно трудиться, быть верным другом и не бояться новых вызовов», — подчеркнул Головин.

Совместная акция была запущена 10 июля в День воинской славы России. За две недели ее участниками стали более 8 тыс. молодых людей в 75 регионах. До конца лета акция «Служу Отечеству» в рамках трека Знание.Герои пройдет во всех субъектах России.

Общество «Знание» разработало методические материалы и проводит обучение спикеров. Созданы планы занятий, структура презентаций, собраны ответы на самые частые вопросы и подготовлены материалы, адаптированные к возрастным группам и особенностям восприятия информации.

Знание.Герои — просветительский проект Российского общества «Знание», запущенный с целью воспитания у подрастающих поколений чувства гордости за страну, ее великое прошлое и героическое настоящее. Лекторами проекта выступают Герои России, участники СВО, выдающиеся ученые, государственные деятели и лидеры мнений, которые встречаются с российской молодежью для обсуждения тем подвигов соотечественников, исторической правды, борьбы с фальсификацией, событий Великой Отечественной войны и роли регионов в истории России.

С мероприятиями проекта Знание.Герои можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.