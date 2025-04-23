Школьники Подмосковья вошли в топ-5 сильнейших на соревнованиях по робототехнике

Команда «Физтех-лицея» им. П. Л. Капицы вернулась из Ирана с блестящим результатом: юные инженеры заняли 5-е место на международных соревнованиях по робототехнике и искусственному интеллекту FIRA 2025, прошедших в Тегеране с 15 по 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В мероприятии приняли участие более 480 участников из разных стран мира, соревновавшихся в 22 лигах. Команда из Подмосковья достойно представила Россию, продемонстрировав высокий уровень инженерной подготовки и командной работы», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

FIRA — одно из ключевых мировых событий в сфере молодежной робототехники и ИИ.

«Наши ребята не просто приняли участие — они реализовали инженерный проект полного цикла: собрали с нуля летательный аппарат (коптер) — от проектирования рамы и фрезеровки до подбора винто-моторной группы и программирования управляющих алгоритмов», — добавила министр.

Проект стал результатом совместной работы направлений МехТех и ТехПред Технопарка «Физтех-лицея» им. П. Л. Капицы.

В состав команды из Подмосковья вошли учащиеся 10-11 классов «Физтех-лицея»: Дамир Сафин, Артем Чернышев, Евгений Назаров, Андрей Дятлов, Давид Сафаров.

Руководители делегации: Виктор Морозов — руководитель направлений МехТех и ТехПред, Денис Шумеев — заместитель руководителя Технопарка, и Никита Мачульский — педагог лаборатории БПЛА.

В ведомстве отметили, что это не просто участие в соревнованиях, а серьезный шаг на пути к профессиональной инженерной карьере. Учащиеся продемонстрировали, что способны создавать конкурентоспособные технологические решения и достойно представлять Россию на международной арене.

Помимо пятого места, команда привезла домой новые знания, вдохновение и уверенность в собственных силах. Участие в FIRA стало мощным стимулом для дальнейшего развития инженерного образования в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.