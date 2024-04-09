Школьники Подмосковья узнали о профессии учителя на форуме в Коломне

В Коломенском государственном социально-гуманитарном университете (ГСГУ) прошел форум педагогических классов под названием «Направление к успеху». В пятичасовом образовательном интенсиве приняли участие более 60 старшеклассников из 22 школ-партнеров университета, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«Среди участников форума есть победители и призеры олимпиад и конкурсов по педагогике и психологии. Это будущие студенты первого курса, талантливые и целеустремленные», - подчеркнула помощник ректора по работе с образовательными организациями Татьяна Никищенко.

На форуме школьники принимали участие в педагогических мастерских, решали задачи из школьной жизни, проходили смайлотерапию, участвовали в интерактивном путешествии в историю и играх для знакомства и сплочения.

Наставниками будущих учителей выступали студенты и преподаватели факультетов, в том числе комиссары отряда «Вожатские огни Коломны». Большинство участников форума планируют поступать на педагогический факультет, факультет иностранных языков и управления, а также факультет математики, физики и химического образования. В рамках профориентационного трека «От педкласса к педвузу» начальник отдела развития образования Валерия Ковылина отвечала на вопросы будущих абитуриентов о приемной кампании 2024.

В новом учебном году ГСГУ планирует принять на бюджетную основу около 700 новых студентов.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе сейчас работают свыше 63 тыс. педагогов.



«Из них 3,8 тыс. заслуженных работников сферы образования России и 2,1 тыс. заслуженных работников образования Московской области», - сказал глава области.

