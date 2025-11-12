Школьники Подмосковья узнают об истории городов-героев через документальные фильмы

11 ноября в Национальном центре «Россия» состоялся открытый методический семинар, посвященный 80-летию Великой Победы. В рамках мероприятия были показаны документальные фильмы о городах-героях: «Ленинград», «Мурманск», «Одесса», «Севастополь» и «Москва». Показ фильмов стал частью проекта «Культурный код Россия 3.0: Путь Победы», сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В семинаре приняли участие муниципальные координаторы проекта «Навигаторы детства» и сотрудники «Движение Первых» Московской области, которые в дальнейшем организуют киноуроки в школах.

Генеральный продюсер проекта, известная телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова, отметила важность таких мероприятий для воспитания подрастающего поколения и сохранения исторической памяти. «Наши фильмы — это не памятник прошлому, а мост к будущему. Через истории городов-героев мы отвечаем на главный вопрос: что такое «культурный код» России сегодня?» — подчеркнула Арина Шарапова.

Цикл «Путь Победы» представляет собой возможность познакомиться с историями людей, чей подвиг навсегда вписан в летопись страны. Каждая история — это не только хроника военных лет, но и урок о духовно-нравственных ценностях, которые помогли нашим предкам выстоять в сложные времена.

Первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима добавила, что проект «Культурный код России 3.0. Путь Победы» является частью масштабной просветительской работы по сохранению исторической памяти. Она отметила, что изучение истории городов-героев поможет школьникам осознать значимость мирного неба и необходимость беречь мир, достигнутый ценой огромных жертв.

Выбор площадки для проведения семинара обусловлен широкими возможностями национального центра «Россия» для организации образовательных и культурных мероприятий. Фильмы были созданы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и рассказывают о героизме защитников городов-героев и городов воинской славы в годы Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.