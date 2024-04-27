Школьники Подмосковья узнают о работе электронной коммерции изнутри

С 6 по 31 мая на платформе всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» для школьников пройдет урок от Ozon Tech. Занятие будет посвящено технологиям в интернет-торговле, сообщает пресс-служба проекта.

Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России, Минцифры России в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями и организациями в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

Занятия состоят из нескольких блоков разного уровня сложности, рассчитанных на школьников младшего, среднего и старшего возраста. Ребятам предстоит узнать, как устроена электронная коммерция изнутри, и изучить ценность профессий, участвующих в создании и поддержке применяемых в ней технологий.

По сюжету урока ученики проводят летние каникулы вместе с персонажем Ozon Tech Гошей в деревне, где с удовольствием пользуются предметами быта, созданными местными производителями, но не могут приобрести привычные для города товары. Вернувшись домой, герои решают создать собственный маркетплейс, чтобы с помощью технологий дать возможность производителям вдали от города продавать свои товары по всей стране, а жителям деревни — покупать все важные и необходимые товары.

Благодаря интерактивным тренажерам школьники смогут попробовать себя в роли специалистов ключевых ИТ-направлений: аналитиков, программистов и тестировщиков. Чтобы узнать больше о каждой профессии, ребята проведут свой первый анализ рынка и интересов покупателей, разберутся с основами программирования, а также с высокой нагрузкой на сайт и тестированием нештатных ситуаций. В конце обучения школьников ждет игра, где им предстоит «запрограммировать» курьера и посоревноваться в создании самого короткого маршрута, чтобы посылки попали к получателям как можно быстрее.

Для учителей эксперты Ozon Tech разработали методические материалы, которые помогут провести урок как с использованием тренажеров, так и в офлайн формате без доступа к интернету, а также адаптировали его для проведения в летних пришкольных лагерях.

«Электронная коммерция стала привычной частью повседневной жизни, и наша задача — с помощью интерактивной программы показать школьникам из чего она состоит и заинтересовать детей технологиями, которые лежат в ее основе. Благодаря «Уроку цифры» школьники смогут узнать больше об основных ИТ-специальностях и по-настоящему попробовать себя в них, а кому-то из ребят обучение поможет в выборе будущей профессии», — рассказала директор по ИТ-персоналу Ozon Анастасия Кучай.

По словам директора Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяны Трубниковой, благодаря «Уроку цифры» дети разного возраста могут окунуться в мир ИТ и узнать, как устроены привычные интернет-сервисы. Возможно, в будущем это поможет им в выборе профессии, и они свяжут свою жизнь с миром технологий.

«Мы ежедневно пользуемся сервисами доставки и маркетплейсами, и, порой, даже не подозреваем, какая большая и сложная работа аналитиков, программистов, дата-сайентистов, тестировщиков скрывается за этой привычной нам легкостью «в пару кликов». Новый урок, который мы запускаем в партнерстве с Ozon Tech, расскажет школьникам, как работает маркетплейс, как анализируются интересы покупателей и даже как протестировать внештатную ситуацию — тем самым помогая попробовать себя в роли специалистов ключевых ИТ-направлений и взглянуть изнутри на сложный технологический процесс», — сказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

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