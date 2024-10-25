Школьники Подмосковья узнают, как защитить свои данные в интернете

Стартовал новый сезон Всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Проект осуществляется при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России, и включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности.

Главным героем нового обучающегося видеоролика станет толстолобик Миша, который расскажет школьникам о защите доступов и данных с помощью технологии простой электронной подписи.

Благодаря проекту школьники не только узнают о том, как безопасно вести себя в интернете, но и смогут повысить уровень цифровой грамотности в понятном интерактивном формате. Развитие этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовки квалифицированных ИТ-кадров в России.

В пресс-службе ведомства добавили, что видеоматериалы от ведущих цифровых компаний-партнеров доступны на сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.