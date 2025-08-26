Школьники Подмосковья стали победителями Всероссийского конкурса

Команда «Шпана» из Луховицкой школы № 1 одержала победу во Всероссийском конкурсе «Время открытий: твой звездный момент», организованном «Движением Первых» совместно с Роскосмосом в рамках проекта «Походы Первых — Больше, чем путешествие» программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Конкурс был направлен на мотивацию молодежи к участию в походах и поддержку мечты детей и подростков о карьере космонавта. Участники должны были собрать команду, самостоятельно разработать маршрут похода, провести исследования и представить результаты своей работы широкой аудитории через социальные сети.

Участники команды «Шпана» отправились в поход по маршруту «Подмосковная Карелия», преодолев 11 км по лесам Коломенского района. Путь ребят пролегал мимо села Конев-Бор, известного своей историей, связанной с князем Иваном Калитой. В ходе похода команда пересекала мостки через две речки — Велегушку и Ященку.

Во время путешествия участники активно занимались космическими играми, изучали карту звездного неба и проводили различные эксперименты. Они сравнивали земное расстояние с лунным, изучали невесомость с помощью ручных весов и рюкзаков, а также проводили опыты по добыче огня. Одним из значительных открытий стал затопленный известняковый карьер, напоминающее северные озера Карелии.

В качестве награды за победу в конкурсе команда «Шпана» получит возможность пройти обучение навыкам выживания и космического дела в центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Участники смогут углубить свои знания в области астрономии, физики и биологии, познакомятся с современными технологиями и оборудованием, используемыми в космических миссиях, а также узнают о командной работе профессиональных космонавтов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.