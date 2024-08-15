Школьники Подмосковья стали победителями соревнований по робототехнике

сегодня в 15:56

Ученики физтех-лицея имени П. Л. Капицы и участники кружка по гуманоидной робототехнике направления МехТех технопарка физтех-лицея стали победителями международных соревнований по робототехнике FIRA RoboWorld Cup and Summit 2024, которые прошли в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

В рамках школьной лиги Humanoid Junior ученик Даниел Бабаев с роботом ROBOKIT A занял первое место, а Никита Комков с роботом ROBOKIT B — второе.

Соревнования включали в себя разнообразные дисциплины, такие как баскетбол, тройной прыжок, спринт, пенальти с препятствием и марафон. В них приняли участие команды Канады, Китая, Тайваня и России.

«Поздравляем ребят с заслуженной победой, а также благодарим педагогов Азера Бабаева и Дмитрия Устинова! Желаем школьникам дальнейших успехов и новых достижений», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.