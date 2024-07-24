Школьники Подмосковья стали победителями и призерами конкурса «Большая перемена»

сегодня в 11:40

В международном детском центре «Артек» в рамках 8-й смены состоялся финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 5-7 классов. От Московской области в финале приняли участие 34 обучающихся, из которых 12 стали победителями и 22 — призерами, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Основной темой конкурса стали семейные ценности и традиции, в котором дети выступили в качестве соавторов. Финал объединил 700 школьников из всех субъектов России и 193 старшеклассника из различных стран.

Главным призом конкурса стало «Путешествие мечты» Санкт-Петербург — Владивосток, которое состоится осенью. В это путешествие отправятся 300 школьников нашей страны. Они смогут увидеть Уральские горы, Карелию, озеро Байкал, космодром Восточный, а также принять участие в образовательной и культурной программе «Большой перемены».

В финале международного трека от Подмосковья также был отмечен один победитель. Старшеклассники из 30 стран, включая США, Великобританию, Канаду, Аргентину, Германию, Грецию, Израиль, Бразилию, Египет и Сербию, приняли участие в финале. Победители получат возможность обучения в российских вузах.

«В рамках конкурса также прошел международный слет «Планета Больших Перемен», в котором приняли участие два активиста от региона. Желаем нашим ребятам отлично провести оставшееся время смены», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.