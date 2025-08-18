Школьники Подмосковья стали лучшими на соревнованиях FIRA RoboWorld Cup 2025

С 11 по 15 августа в Южной Корее состоялись международные соревнования по робототехнике FIRA RoboWorld Cup 2025. Это одно из самых масштабных событий в мире робототехники, которое собрало команды со всего мира, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

На соревнованиях представил физтех-лицей им. П. Л. Капицы, в состав которой вошли: Алексей Ягубов, Эрик Мустакимов, Максим Косарев, Федор Девятов и Дмитрий Устинов. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и навыков, что позволило им успешно конкурировать с ведущими мировыми командами.

Программа соревнований включала дисциплины для гуманоидных роботов, такие как стрельба из лука, спринт, марафон, футбол, бег с препятствиями, прыжки в длину, спартанская гонка, тяжелая атлетика и баскетбол. Эти соревнования позволяют выявить наиболее универсальных и многофункциональных роботов.

Команда физтех-лицея достигла впечатляющих результатов, завоевав 1-е и 3-е места в дисциплине «Пенальти», а также 3-е место в «Спринте» и «Тройном прыжке».

Как отметил тренер сборной Дмитрий Устинов, участие в соревнованиях FIRA не только позволяет проверять свои разработки в условиях реальной конкуренции, но и вносит значительный вклад в развитие робототехники в России. Подобные успехи демонстрируют высокий уровень подготовки ребят и их способность конкурировать с ведущими мировыми командами в области робототехники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.