Школьники Подмосковья стали лауреатами международного фестиваля народных хоров

С 19 по 21 сентября в Ярославле прошел XII международный фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «Ярфолкфест». Этот творческий проект направлен на изучение исторического наследия народного творчества и популяризацию традиционной народно-певческой культуры, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Московскую область на фестивале представил фольклорный ансамбль «Росынька» из Центра развития творчества детей и юношества Раменского муниципального округа под руководством педагога дополнительного образования Валерия Середенко. По итогам ансамбль был удостоен звания лауреата 3-й степени в категории «Детские коллективы».

Всего в фестивале-конкурсе приняли участие более 40 самодеятельных коллективов из различных регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Челябинск, Брянск, Вологду, Смоленск, Белгород, Череповец, Тулу, а также участники из Карелии и Беларуси. Они продемонстрировали разнообразие и богатство народной музыки и танца, что способствовало обмену культурным опытом между регионами.

Фестиваль стал важной платформой для популяризации традиционной народной культуры и приобщения молодежи к духовному наследию и певческой культуре. Он также способствовал укреплению российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.