Школьники Подмосковья смогут принять участие в математическом празднике 16 февраля

16 февраля в МГУ имени М. В. Ломоносова состоится XXXVI математический праздник для школьников 6–7 классов. В этот день участники смогут проверить свои знания, решая оригинальные олимпиадные задачи, а также прослушать разборы заданий и лекций ведущих преподавателей и ученых. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Школьники смогут выбрать уровень сложности: задания классического Математического праздника или более простые задачи в формате математической вертикали. Чтобы определиться с выбором, организаторы предлагают заранее попробовать решить задачи интернет-олимпиады «Приглашение на математический праздник». Если удастся правильно решить пять и более задач, рекомендуется участие в классическом математическом празднике.

Регистрация на оба формата откроется 6 февраля. Начало олимпиады запланировано на 10:00 по московскому времени, продолжительность — 2 часа. Участников ждут лекции, математические игры, а также экскурсии в лабораторию популяризации математики МИАН.

В прошлом году в математическом празднике приняли участие более 20 тысяч школьников, из них около 10 тысяч выбрали классический вариант, а 13 тысяч — упрощенный формат математической вертикали. Традиционно мероприятие проходит не только в здании МГУ на Воробьевых горах, но и на площадках других вузов и школ Москвы, а также в регионах России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.