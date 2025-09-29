Школьники Подмосковья проверили свои туристские навыки на слете

27–28 сентября на территории муниципального округа Шаховская прошел региональный туристский слет «Походы первых — больше, чем путешествие». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В мероприятии приняли участие школьный команды из различных округов Подмосковья. Почетными гостями выступили заместитель главы администрации муниципального округа Шаховская Елена Шишелина, депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова и председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.

Для участников организовали насыщенную программу. Учащиеся проявили свои навыки в различных дисциплинах, таких как установка палаток, ориентирование на местности и краеведческий тест на знание флоры и фауны Московской области. Также были проведены спортивные конкурсы и мастер-классы по оказанию первой помощи и спасательным работам.

По итогам турслета в старшей категории победил отряд «Друзья» из Дубны, в средней категории первенствовал отряд «Серпуховские павлины» из Серпухова, а в младшей категории лучшим стал отряд «Движение», также из Серпухова.

Мероприятие прошло в соответствии с запланированной программой, что позволило участникам продемонстрировать свои умения и навыки. Организаторы выразили благодарность всем командам и их наставникам за участие в слете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.