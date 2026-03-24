Школьники Подмосковья прошли «Урок цифры» 34 тысячи раз

Школьники Московской области более 34 тысяч раз прошли цифровой урок «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому». Лидерами по числу прохождений стали Мытищи, Подольск и Клин, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Наибольшую активность проявили учащиеся Мытищ — свыше 3,3 тысячи прохождений. В Подольске урок прошли более 2,6 тысячи раз, в Клину — свыше 2,4 тысячи раз.

В рамках занятия школьники познакомились с принципами работы рекомендательных систем, которые используются на современных цифровых платформах. Ребята изучили основы машинного обучения и в игровом формате создали собственную модель рекомендаций.

Уроки проекта рассчитаны на учеников с 1 по 11 класс. Они включают видеолекции и практические задания в формате тренажеров, доступные для прохождения без интернета. Всероссийский проект «Урок цифры» реализует АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.