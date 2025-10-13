Школьники Подмосковья прошли новый «Урок цифры» более 55 тыс раз

В новом учебном году первый «Урок цифры» был посвящен теме: «ИИ-агенты». Подмосковные школьники прошли урок более 55 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

В топ-5 муниципалитетов по количеству прохождений вошли: Мытищи (5,1 тыс.), Истра (4,9 тыс.), Химки (4 тыс.), Подольск (3,9 тыс.) и Балашиха (2,9 тыс.).

Участники проекта узнали, как устроены ИИ-агенты, которые не просто отвечают, а действуют самостоятельно: например, заказывают еду, строят маршруты и помогают ученым проводить эксперименты.

Получить новые знания и узнать больше о цифровых трендах школьники и их родители могут в любое время. Все материалы доступны на официальном сайте проекта: https://урокцифры.рф/.

Проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.