Школьники Подмосковья прошли новый «Урок цифры» более 21 тыс раз

За первую неделю, как стартовал новый сезон Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», в Подмосковье зарегистрировали свыше 21 тысячи прохождений. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Первый урок знакомит участников с ИИ-агентами, их особенностями и отличиями от больших языковых моделей, а также показывает их практическую пользу и применение в различных сферах деятельности человека.

Уроки рассчитаны на учащихся 1–11 классов и сопровождаются видеолекциями и практическими заданиями в формате онлайн-тренажеров, доступными совершенно бесплатно.

До 12 октября любой желающий может пройти урок «ИИ-агенты» или организовать его, используя материалы на сайте проекта.

Проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.