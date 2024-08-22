Школьники Подмосковья приняли участие в интерактивной игре «В мире финансов»

На территории детского лагеря «Юный строитель», расположенного в Истре, прошла игра «В мире финансов», на которой дети весело и с пользой провели время в последний месяц летних каникул. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Цель мероприятия — в легкой игровой форме донести до каждого участника квеста сложную и важную финансовую информацию. Помочь школьникам качественно разбираться в вопросах планирования собственных доходов и расходов, налогах, страховании и финансовом мошенничестве.

Грамотно используя современные финансовые инструменты, можно рационально планировать личный бюджет, контролировать баланс доходов и расходов, копить и приумножать, выбирать оптимальные кредитные и страховые продукты под конкретные цели.

Проверить на прочность имеющиеся знания, участники квеста «В мире финансов» могли на специальных станциях, организованных на территории лагеря: «Личные финансы», «Скажи иначе об инвестициях», «Зарабатывай сегодня», «Финансы», «Налоги, люди, государство». Для решения задач разного уровня сложности, дети получили инвентарь в виде блокнотов, карандашей и ручек, а также поддержку и помощь старших наставников в лице представителей организаторов.

Следуя по маршрутному листу квеста, пять команд-участников демонстрировали смекалку, знания, умение работать в команде, уважение к соперникам, а также получали новые знания и баллы по итогам каждого этапа.

По результатам азартных соревнований победила команда «Пекин». Лидеры квеста «В мире финансов» получили ценные призы: термосы, коферы и спортивные бутылки для воды.

«Спасибо организаторам за развлекательный и познавательный досуг. Мы сегодня узнали много нового и научились слышать друг друга в командной игре. Больше всего мне понравилась информация о том, где несовершеннолетние школьники могут подрабатывать на летних каникулах. Играть было весело и интересно», — отметила Капитан команды-победителей Таисия Образцова

Финансовый квест для детей организовали Министерство экономики и финансов Московской области, ГУ Банка России по центральному федеральному округу и управление федеральной налоговой службы по Московской области.

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