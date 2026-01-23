Школьники Подмосковья примут участие в онлайн-хакатоне по нейросетям 7 февраля

Школьники Подмосковья в возрасте от 7 до 18 лет смогут принять участие в бесплатном онлайн-хакатоне «Искусство будущего» 7 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Хакатон организует фонд «Маяк». Мероприятие пройдет в дистанционном формате и рассчитано на школьников, которые хотят научиться использовать нейросети для творческих задач.

В рамках хакатона участники попробуют себя в роли сценариста, художника, режиссера и digital-создателя. Школьников обучат созданию изображений и видео с помощью искусственного интеллекта, разработке сюжетов и сценариев, созданию собственных проектов и сборке комиксов с использованием современных цифровых инструментов.

Лучшие работы будут отмечены подарками от организаторов. Подать заявку на участие можно до 6 февраля по ссылке, указанной организаторами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.