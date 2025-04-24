Школьники Подмосковья примут участие в марафоне «Наследники Победы»

С 28 апреля по 9 мая во всех школах Московской области пройдет масштабный патриотический марафон «Наследники Победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В рамках марафона во всех школах Подмосковья пройдут памятные мероприятия, в числе которых — акции «Я помню», «Голос Победы», «Портреты Победы», «Герои нашей школы», «Окна Победы», направленные на сохранение исторической памяти, изучение семейной истории, межпоколенческих связей», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Она также уточнила, что кульминацией марафона станет «Вахта Памяти» — торжественное несение поста у памятников и мемориалов, закрепленных за образовательными организациями. Завершится марафон 9 мая — в День Победы — участием школьников и их семей в онлайн-акции «Бессмертный полк», традиционным поздравлением ветеранов, тружеников тыла, участников СВО.

В ведомстве отметили, что главная цель марафона — сохранить и передать молодому поколению память о подвиге советского народа, формируя у школьников чувство гордости за свою страну, уважения к истории и ее героям.

Марафон «Наследники Победы» станет важной частью воспитательной работы в образовательных организациях региона, объединяя учащихся, педагогов и родителей в деле сохранения исторической памяти и патриотического наследия.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.