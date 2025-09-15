Школьники Подмосковья представили свои инженерные проекты на «Технофесте»

На базе школы «Созвездие» городского округа Люберцы состоялась областная выставка-конкурс лучших работ по техническому творчеству «Технофест». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«Технофест» стал площадкой для демонстрации инженерных идей и проектов школьников Московской области, способствуя обмену опытом и вдохновению между участниками. В этом году выставка представила работы в восьми номинациях, в каждой из которых были определены победители.

Номинация «Макет»:

Младшая возрастная группа — Дарья Олина, Мария Юрина (г.о. Орехово-Зуевский);

Средняя возрастная группа — Марямхон Шомуродова (м.о. Зарайск).

Номинация «Технические 3D-объекты»:

Младшая возрастная группа — Максим Сучков (г.о. Орехово-зуевский);

Средняя возрастная группа — Иван Устинов (г.о. Электросталь);

Старшая возрастная группа — Михаил Ношин (г.о. Электросталь).

Номинация «Авиамодели»:

Младшая возрастная группа — Мария Елькина (г.о. Клин);

Средняя возрастная группа — Владислав Юдин (г.о. Орехово-Зуевский);

Старшая возрастная группа — Алиса Котова (г.о. Красногорск).

Номинация «Судомодели»:

Младшая возрастная группа — Ксения Корягина (г.о. Орехово-Зуевский);

Средняя возрастная группа — Кирилл Плешивцев (г.о. Люберцы);

Старшая возрастная группа — Никита Шираев (г.о. Серпухов).

Номинация «Автомодели»:

Младшая возрастная группа — Александра Балашова (м.о. Зарайск);

Средняя возрастная группа — Игорь Тонков (г.о. Электросталь).

Номинация «Космические аппараты»:

Младшая возрастная группа — Матвей Бескурников (г.о. Красногорск);

Средняя возрастная группа — Владимир Никонов (г.о. Серпухов).

Номинация «Техническая игрушка»:

Младшая возрастная группа — Арсений Гуренко (г.о. Пушкинский);

Средняя возрастная группа — Максим Цыганов (г.о. Люберцы).

Номинация «Робототехнические объекты»:

Младшая возрастная группа — Александр Татаринцев (г.о. Богородский);

Средняя возрастная группа — Тимофей Карпов (г.о. Орехово-Зуевский);

Старшая возрастная группа — Виталий Симонов (г.о. Электросталь).

Работы участников продемонстрировали их увлеченность, инженерное мышление и стремление к новым открытиям в области техники и технологий.

Организаторы выразили благодарность всем участникам и педагогам за активное участие и вклад в развитие научно-технического творчества школьников региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.