Школьники Подмосковья познакомились с основами педиатрической практики

Ученики 8-9 классов электростальской школы № 5 приняли участие в мастер-классе «Педиатрия» с представителями ФГБПОУ ЭМК ФМБА России, который прошел в рамках реализации единой модели профориентации, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе мастер-класса школьники познакомились с основами педиатрической практики, узнали о ключевых навыках, необходимых для работы с детьми и обсудили актуальные проблемы здравоохранения. Также в рамках встречи ученики узнали, как проходят практические занятия в медицинском колледже.

Данное мероприятие дало возможность учащимся лучше понять специфику профессии и вдохновило многих из них выбрать путь медицинского работника.

Знакомство с предприятиями и учебными заведениями города помогает старшеклассникам лучше понять мир профессий и выбрать те направления, которые будут наиболее интересны им в будущем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.