Школьники Подмосковья поучаствовали в дне открытых дверей колледжа «Энергия»

В структурных подразделениях Реутова, Балашихи и Богородского округа колледжа «Энергия» прошел День открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В каждом подразделении колледжа прошли родительские собрания, где обсудили вопросы поступления, необходимых документов, социальной поддержки, встречи с представителями администрации и работодателями, которые рассказали о возможностях трудоустройства для выпускников, профессиональные пробы и мастер-классы от преподавателей и студентов, где школьники смогли найти для себя интересное направление для будущей деятельности.

В начале мероприятия единого дня открытых дверей Реутовского структурного подразделения центра оборонно-промышленной подготовки колледжа «Энергия» для школьников 8-9 классов, их родителей и гостей прозвучал Гимн СПО. Перед гостями выступили: заведующий СП ЦОПП «Энергия» Надежда Близнякова, руководитель группы организации практики ПАО АК «Рубин» Вадим Петров, представитель городской администрации, член общественной палаты Московской области Ильнур Сафин и команда амбассадоров «Профессионалитета» во главе с куратором Ириной Варыпаевой, а также педагог-психолог Евгения Смирнова.

Гости колледжа — абитуриенты и их родители, получили возможность узнать, как стать востребованным специалистом, пройдя обучение по новым образовательным программам ФП «Профессионалитет», содержание которых учитывает современные требования в динамично меняющемся современном мире.

Будущие абитуриенты в этот день стали участниками: встреч со студентами колледжа и командой Амбассадоров ФП «Профессионалитет»; экскурсий в мастерские и лаборатории колледжа; мастер-классов и профессиональных проб на базе учебно-производственных мастерских колледжа. Также они познакомились с Федеральным проектом «Профессионалитет» и представили деятельность колледжа в рамках кластеров «Машиностроение», «Радиоэлектроника» и «Атомная промышленность».

Школьникам Реутова, Балашихи, Богородского городского округа и Москвы представилась уникальная возможность — попробовать себя в различных видах профессиональной деятельности, чтобы понять, насколько она соответствует интересам, способностям и возможностям, насколько совпадают представления о профессии с тем, что они опробуют на практике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.