Школьники Подмосковья посетили тематическую смену «Лесной подрост» в «Орленке»

сегодня в 19:09

На черноморском побережье Краснодарского края во Всероссийском детском центре «Орленок» завершилась тематическая смена «Лесной подрост», которая была организована специально для учащихся школьных лесничеств, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Программа «Лесной подрост» объединила лучших мальчишек и девчонок из школьных лесничеств — победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских, международных лесных конкурсов. Сюда же попали активные участники экологической акции «Всероссийский день посадки леса».

«Московскую область в «Орленке» представили учащиеся школьного лесничества «Зеленый дом» средней общеобразовательной школы № 3 г. Протвино, наставники которого — специалисты лесничества «Русский лес», воспитанницы школьного лесничества «Зеленая зона» под руководством лесничих из Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» и школьное лесничество «Зеленый патруль» МОУ СОШ «Спасская школа» Волоколамского городского округа, которое курируют наставники из Волоколамского лесничества», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

За три недели ребята получили много новой информации об экологии, лесоводстве, почвоведении, урбоэкологии, лесовосстановлении и лесоразведении, о бережном отношении к окружающей среде и природным ресурсам.

Участники тематической смены разработали и защитили природоохранные проекты под руководством опытных специалистов.

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