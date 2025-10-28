Школьники Подмосковья посетили профориентационные экскурсии по роботехнике

Три тысячи школьников приняли участие в профориентационных экскурсиях на интерактивной выставке «Робостанция». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Выставка «Робостанция» стала одной из самых посещаемых площадок для школьников Подмосковья, привлекая внимание учащихся из различных образовательных организаций. В рамках экскурсии обучающимся 6-11 классов рассказали о применении искусственного интеллекта в различных отраслях экономики, а также о робототехническом прогрессе. На выставке были представлены не только демонстрационные стенды, но и интерактивные зоны, где ребята могли самостоятельно поэкспериментировать с робототехникой.

Основной задачей площадки является стимулирование интереса у подрастающего поколения к инженерному образованию и технологиям будущего.

Проведение экскурсий соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.