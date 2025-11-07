Школьники Подмосковья получили советы от актера Михаила Башкатова

В Люберцах на площадке средней школы № 51 им. Г. И. Северина прошла творческая встреча. По итогам работы в сентябре литературный клуб образовательного учреждения стал одним из лидеров проекта Общества «Знание». Благодаря этому школьники смогли побеседовать о творчестве и литературе с артистом театра и кино, телеведущим, чемпионом Высшей лиги КВН Михаилом Башкатовым. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Вместе с гостем ребята прочитали отрывок из эпической поэмы Михаила Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» и получили практические советы, которые позволят не только лучше понять произведение, но и развить навыки публичных выступлений.

В ходе диалога поговорили о том, почему важно читать вслух, в том числе на уроках литературы. По словам гостя, такие тренировки можно сравнить с занятиями спортом, так как они позволяют оттачивать навык публичных выступлений и перебарывать волнение перед аудиторией, делая человека увереннее, а актера — «объемнее».

«Ты начинаешь проживать, прочувствовать вещи, которые ты в жизни редко чувствовал. Погружаясь в этот уникальный, бесподобный, фантастический мир литературы, начинаешь становиться внутренне богаче — и для актера это, конечно, очень важно. Книга позволяет сделать внутренний мир объемным и богатым», — рассказал актер.

В завершение встречи ребята поинтересовались, какие книги, по мнению гостя, стоит прочитать каждому, какие способны вызвать смех, а какие — слезы, и смогли задать интересующие вопросы.

Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ запустило масштабный федеральный проект «Чтецкие программы», который призван повысить интерес молодежи к отечественной литературе и чтению через живое чтение и дискуссии.

Для литературных клубов по всей России предусмотрено поощрение за активную работу. Так, каждый месяц будет формироваться рейтинг 30 лучших клубов, которые получают возможность провести встречу с выдающимся деятелем культуры. В феврале 2026 года планируется проведение обучающей программы в Центре знаний «Машук» для 200 самых активных кураторов.

В рамках проекта «Чтецкие программы» будут проведены специальные тематические викторины «Знание.Игра». Они пройдут в онлайн-формате 28 ноября и 11 декабря. Каждая игра будет состоять из трех туров по 6 вопросов, а к самим тематическим викторинам можно будет присоединиться в любое время в указанные дни. Победители викторин получат памятные призы от Российского общества «Знание». Кроме того, проверить свои знания в русском языке может любой желающий, сыграв в игру «Скажи по-русски» — мини-приложение, которое объединяет молодежь в онлайн-пространстве для повышения речевой культуры и формирования уважительного отношения к русскому языку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.