Школьники Подмосковья получили четыре награды на олимпиаде по робототехнике

Ученики из Подмосковья завоевали четыре награды на открытой Всероссийской олимпиаде по робототехнике «От кода – к взлету», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На Открытой всероссийской олимпиаде по робототехнике «От кода – к взлету» школьники Подмосковья завоевали четыре награды. Победителем в профиле «Мобильные роботы» стал Ярослав Холунов, ученик 11 класса школы №8 Пушкинского городского округа. Он специализируется на робототехнике, информатике и математике, имеет звание призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике и победу в олимпиаде Innopolis Open.

Призерами в этом же профиле стали Максим Воронков из школы №1 Раменского городского округа и Михаил Кухаркин из школы №3 Балашихи. Воронков неоднократно побеждал на всероссийских чемпионатах по робототехнике и информатике, а Кухаркин регулярно становится призером олимпиад по технологии, информатике, физике и физкультуре.

В профиле «БПЛА» призером стал Андрей Дятлов, ученик 11 класса физтех-лицея имени П.Л. Капицы из Долгопрудного. Он участвует в международных соревнованиях по робототехнике и искусственному интеллекту, а также является финалистом молодежного акселератора стартап-проектов от Сбер.

В заключительном этапе олимпиады участвовали более 400 старшеклассников из 26 регионов России. Участники выполняли практические задания по настройке дронов и программированию мобильных роботов. Для школьников также были организованы образовательные, культурные и развлекательные мероприятия, а также технологическое шоу инженерных достижений. Олимпиаду провели министерство просвещения Российской Федерации, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и департамент образования и науки Москвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.