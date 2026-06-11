Школьники Подмосковья покажут рисунки на выставке в Китае

Международный конкурс-выставка детских и юношеских рисунков «Китай в моем сердце — Россия в моем сердце» стартовал в Подмосковье в рамках проекта «Сотрудничество с Китаем». Победители представят работы на выставке в Китае и Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

К участию приглашают школьников трех возрастных категорий: 7–12, 13–15 и 16–18 лет. Конкурс направлен на укрепление дружбы между молодежью России и Китая, популяризацию истории и культуры двух стран, а также развитие художественного обмена и долгосрочного сотрудничества.

Работы принимаются в разных жанрах и техниках: гохуа, акварель, карандаш, гуашь, тушь, акрил, гравюра и масляная живопись. По итогам конкурса победители получат дипломы министерства образования Московской области и сертификаты Китайского института международных образовательных обменов и Ассоциации эстетического воспитания провинции Цзянсу. Лучшие рисунки представят на выставках в Китае и Подмосковье.

Заявки принимаются до 30 июня. Подать их можно через образовательную организацию или индивидуально, заполнив онлайн-форму по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6a2802b1d046889512888bf5

Организаторами выступают профильные образовательные структуры КНР, министерство образования Московской области и управление образования городского округа Химки. Ранее в рамках проекта 14 школ региона заключили соглашения о сотрудничестве со школами Китайской Народной Республики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.