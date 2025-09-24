Школьники Подмосковья победили в финале игры «Зарница 2.0»

Отряд «Орленок» из Любучанской школы городского округа Чехов в составе армии «Ока» одержал победу в финале масштабной военно-тактической игры «Зарница 2.0», сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Финальный этап соревнований прошел по принципу формирования сводных армий по федеральным округам. На первом этапе участники были разделены на две армии — «Север» и «Юг», которые в дальнейшем сформировали четыре команды для борьбы за места с первого по четвертое. Отряд «Орленок» вошел в состав армии «Ока», которая в решающем бою уверенно победила команду «Кама», завоевав первое общекомандное место.

Всего в соревнованиях приняли участие более 900 детей из 96 команд со всей России. На протяжении игры участники, вошедшие в состав армии «Ока» от Центрального федерального округа, демонстрировали высокий уровень подготовки в различных военно-прикладных дисциплинах. Под руководством ветеранов боевых действий школьники имитировали реальные тактические операции, несли гарнизонную службу и отрабатывали взаимодействие в рамках ролевых моделей командиров, штурмовиков и медиков.

Мероприятие было направлено на развитие у подростков навыков командной работы, стратегического мышления и применения современных технологий в полевых условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.