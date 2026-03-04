Школьники Подмосковья отправились в «Орленок» на смену до 22 марта

Делегация из 48 школьников Московской области стала участниками третьей смены лагеря «Стремительный» во Всероссийском детском центре «Орленок». Ребята в возрасте от 11 до 16 лет будут заниматься по программе «Узоры большой страны» до 22 марта, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники смены присоединятся к образовательной программе «Узоры большой страны». В рамках проекта подростки станут частью исследовательского сообщества: каждая команда представит один из регионов России, изучит его особенности и подготовит творческую презентацию культурного кода своей малой родины.

Под руководством наставников школьники познакомятся с русским фольклором, традиционными ремеслами и региональными обычаями. Они создадут коллективные арт-объекты с символикой и узорами родной земли, а также разработают интерактивные экскурсии, посвященные культуре своего региона.

Ключевыми событиями смены станут фестиваль региональных культур, этнографический квест «Тропами предков» и открытие аллеи «Узоры России», где каждый участник представит авторский орнамент. В ведомстве уточнили, что в 2026 году в «Орленке» отдохнут 250 детей из Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.