Школьники Подмосковья осваивают виртуальную химическую лабораторию

Ученики 9А, 9Б и 11Б классов школы № 11 поселка Дружба Раменского округа стали участниками пилотного проекта по внедрению виртуальной химической лаборатории. Во время уроков химии они выполняли лабораторные работы в виртуальной реальности с помощью специальных VR-шлемов, сообщает пресс-служа администрации округа.

Пилотная программа школьной химической лаборатории в виртуальной реальности реализуется совместно с Агентством стратегических инициатив, НИУ «Высшая школа экономики» и ФГБНУ «Институт стратегии развития образования».

Во время занятий ученики использовали VR Chemistry Lab — виртуальную химическую лабораторию с эффектом полного погружения. С помощью шлемов виртуальной реальности они могли проводить различные опыты и химические реакции в безопасной среде.

По словам учителей, школьникам очень понравилась новая форма обучения, хотя на первых порах были небольшие трудности с управлением в виртуальном пространстве. Ребята роняли предметы, случайно проливали вещества, но быстро адаптировались.

На первых уроках в виртуальной лаборатории ученики изучали качественные реакции и распознавание различных солей.

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