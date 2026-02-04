Школьники Подмосковья обсудили литературу с лекторами Общества «Знание»

Московская область стала одним из первых регионов, где в 2026 году стартовали встречи проекта «Чтецкие программы». Мероприятия стали поощрением для активных литературных клубов, среди которых выделились объединения из Дмитрова и Серебряных Прудов.

В Инженерной школе Дмитрова школьники пообщались с кинорежиссером Ильей Учителем. Он рассказал о книгах, которые оказали влияние на его жизнь, и поделился, что хотел бы встретиться с Дон Кихотом. Учитель провел мастер-классы по художественному чтению, где ребята попробовали себя на примерах басни Крылова и романа Толстого. Также участники обсудили экранизированные сказки и получили автографы.

В Серебряно-Прудской средней школе имени маршала Чуйкова встречу провела актриса Елизавета Арзамасова. Она подчеркнула важность обсуждения прочитанного и рассказала о книгах, которые повлияли на нее, в частности о «Маленьком принце» Экзюпери. На мастер-классе Арзамасова дала советы по восприятию произведений, предложив использовать музыкальное сопровождение, и вместе с учениками разобрала отрывки из рассказов Драгунского и стихотворение Барто.

Проект «Чтецкие программы» был запущен в 2025 году по поручению президента России и направлен на повышение интереса молодежи к отечественной литературе. В 2026 году для победителей рейтинга запланировано более 200 встреч с известными спикерами, а самые активные клубы получат брендированную продукцию. Также участников ждут онлайн-трансляции, викторины и интеграция проекта в программы детских лагерей. В феврале 200 лучших кураторов примут участие в стратегическом семинаре в Центре знаний «Машук» и ежемесячных вебинарах с экспертами.

Зарегистрировать литературный клуб можно на сайте Российского общества «Знание».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.