Школьники Подмосковья могут участвовать в цифровом конкурсе «Код здорового человека»

Открыта регистрация для участия в цифровом соревновании для школьников 12–18 лет «Код здорового человека». Участникам предстоит разработать решения для реальных проектов из мира науки, медицины, спорта и бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Для участия нужно выбрать направление:

гейм-дев — разработать контент для игры, посвященной здоровому образу жизни,

дизайн — создать проект детской комнаты для спортивного центра,

чат-бот — создание цифрового помощника-путеводителя по миру ЗОЖ.

Участвовать можно индивидуально или собрать команду до 3 человек. 17 декабря на электронную почту придет письмо с подробными инструкциями и заданием от одного из партнеров. До 22 декабря необходимо выполнить задание и представить свое решение. 25 декабря состоится объявление победителей и награждение.

Соревнование проводится в дистанционном формате. Подать заявку для участия можно до 16 декабря на сайте мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.