Школьники Подмосковья могут развить предпринимательские компетенции

Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» реализует Всероссийский проект для школьников «Навстречу импакт- стартапам. Детский трек», который направлен на развитие предпринимательских компетенций подростков, с упором на социальное предпринимательство. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Организатором проекта выступает фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» в партнерстве с сообществом стартапов и инвесторов «Разведка» использованием гранта, предоставленного фондом президентских грантов.

Для участия в проекте приглашаются школьники 7-10 классов.

Мероприятия проекта включают в себя:

обучающий онлайн-марафон для 200 участников;

акселерационная онлайн-программа для отобранных 30 участников, включающая разработку бизнес-идей под руководством наставников;

презентация разработанных бизнес-проектов перед экспертами в сфере социального предпринимательства;

очное участие 10 участников в детском жюри на финале конкурсе «Навстречу импакт-стартапам» 2025.

По итогам реализации проекта 200 участников получат ценные сертификаты о прохождении онлайн-марафона, расширив свои знания и навыки в мире социального предпринимательства, 30 подростков разработают свои уникальные бизнес-идеи и представят их перед ведущими экспертами, получив профессиональные рекомендации и обратную связь, 10 участников станут частью подросткового сообщества Фонда и отправятся в Москву на финал конкурса «Навстречу импакт- стартапам» 2025, где примут участие в отборе победителей в составе «Детского жюри».

Для участия в проекте школьникам или их представителям необходимо будет заполнить анкету по ссылке.

Контактное лицо для взаимодействия по проекту — менеджер проекта «Навстречу импакт-стартапам. Детский трек» Аделина Бурова, тел. +7 (987) 986-14-07, эл. адрес: admin@fond-navstrechu.ru.

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