Школьники Подмосковья могут прокачивать цифровую грамотность на каникулах

На сайте «Урок цифры» собраны все занятия, которые проводились с момента запуска проекта в 2018 году. За это время накопилось порядка 40 различных уроков от ведущих ИТ-компаний страны. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Уроки рассчитаны на учащихся 1–11 классов и охватывают широкий спектр актуальных цифровых тем: от информационной безопасности и искусственного интеллекта до квантовых технологий и разработки мобильных приложений.

Каждый урок представлен в интересном игровом формате и сопровождается видеолекциями и практическими заданиями в формате онлайн-тренажеров, доступными совершенно бесплатно.

Получить новые знания и узнать больше о цифровых трендах школьники и их родители могут также в период летних каникул. Все материалы доступны на официальном сайте проекта: https://урокцифры.рф/.

Проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.