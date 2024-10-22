Школьники Подмосковья могут присоединиться к конкурсу «Смотри, это Россия!»

Всероссийский конкурс по обмену видеооткрытками для школьников «Смотри, это Россия!» был запущен в 2020 году по инициативе молодежи Республики Саха (Якутия). В 2024 году конкурс проходит в пятый раз, сообщает пресс-служба организаторов.

Тема V сезона посвящена 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В своих видео участникам необходимо рассказать о примерах мужества и героизма своих прадедов, прабабушек и современников: где они воевали, в каких сражениях участвовали, какими медалями были награждены, как хранят важную часть семейной истории, которая связывает поколения и помогает сохранить память о тех, кто пережил войны и тяжелые времена.

Механика конкурса предполагает создание участниками конкурсных работ — видеороликов на заданную тему. Выбор лучших роликов производится путем открытого голосования на сайте проекта lookitsrussia.ru.

Первый конкурс охватил все 85 регионов. В конкурсе приняло участие более 3 500 команд — 17 500 участников. В голосовании за лучшие конкурсные работы участие приняло более 200 000 человек. Он прошел при поддержке главы региона, Минпросвещения России, Росмолодежи.

Второй конкурс 2021 года прошел с таким же масштабным охватом и получил в три раза больше партнеров, чем в 2020 году.

В третьем сезоне тема конкурса 2022 — «Гордость моего региона». В 2022 г. к участию в конкурсе были приглашены школьники из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Всего приняло участие 5528 команд (27 640 обучающихся).

В 2023 году конкурс прошел в четвертый раз. Тема конкурса этого года — «Моя Родина. Моя История». В проекте приняли участие 33 245 детей из всех 89 регионов страны.

Ежегодно в конкурсе принимают участие команды трех возрастных категорий: 6-10 лет, 11-15 лет, 16-18 лет. Ограничений по количеству команд от одного региона нет. Общий охват участников за 4 сезона составил более 95 тысяч обучающихся из всех регионов страны.

«Год от года аудитория проекта «Смотри, это Россия!» только увеличивается. И мы вместе с членами оргкомитета рады, что в итоге удалось найти тот формат мероприятия, который оказался интересен детям. Отрадно, что благодаря проекту для детей процесс изучения истории, культуры и традиций своей страны стал еще легче и интереснее. И это одна из задач данного конкурса, с которой мы уже много лет успешно справляемся. Миссия конкурса в том, чтобы дети из разных регионов приобрели новых друзей», — отметил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Регистрация на конкурс проводится на портале lookitsrussia.ru с 16 октября и продлится по 24 ноября. Прием видеороликов начнется с 21 октября. Чтобы ребята смогли подготовить качественные конкурсные работы, успешные режиссеры, продюсеры и блогеры проведут мастер-классы для всех зарегистрированных участников.

Победители, которые будут определены по итогам открытого голосования в декабре, получат ценные призы.

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