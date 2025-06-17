Школьники Подмосковья могут принять участие в «Зарядке с Первыми» на стадионе ЦСКА

На ВЭБ арене 21 июня пройдет «Зарядка с Первыми» — совместная акция общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» и футбольного клуба ЦСКА. Участников мероприятия ждет утренняя разминка и растяжка прямо на футбольном поле под руководством олимпийского чемпиона Никиты Нагорного и экс-вратаря сборной России Игоря Акинфеева. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Главная задача инициативы — поддержать подростков в выборе активного и осознанного подхода к своему здоровью. Участники смогут пообщаться с известными спортсменами, освоить навыки игры в футбол и научиться ответственному отношению к собственному здоровью.

Принять участие могут обучающиеся школ и колледжей от 14 до 25 лет. Мероприятие посетят 1 000 участников, среди них 500 — из Московской области.

Для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте «Движения Первых».

В ведомстве отметили, что подобные инициативы играют важную роль в воспитании активной и ответственной молодежи, а участие известных спортсменов мотивирует подростков стремиться к новым целям и не бояться проявлять себя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.