Школьники Подмосковья могут принять участие в онлайн-олимпиаде «Путь в IТ»

Школьники 8-11 классов из Московской области могут поучаствовать в ежегодной Всероссийской онлайн-олимпиаде «Путь в IТ». Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Бесплатная олимпиада по программированию и математике предназначена для тех, кто хочет углубить знания о современных технологиях и научиться решать нестандартные задачи, а также получить практический опыт.

Олимпиада состоит из двух туров, которые проходят на онлайн-платформе. Задания первого тура будут доступны с 17 ноября по 1 декабря. Финальный тур пройдет с 9 по 22 декабря. Каждый участник получит сертификат, а победители и призеры — именные дипломы. Также в рамках олимпиады пройдут бесплатные образовательные вебинары от IT-колледжа цифровых профессий Maxitet.

Зарегистрироваться для участия можно по 16 ноября на официальном сайте олимпиады: mxedu.ru/road-in-it-minzi.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.