Школьники Подмосковья могут принять участие в онлайн-олимпиаде по ПДД

23 сентября на образовательной онлайн-платформе «Учи.ру» стартует Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». К участию приглашаются школьники с 1 по 9 классы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Олимпиада направлена на повышение уровня дорожной грамотности среди учащихся, формирование знаний о безопасном поведении на проезжей части и пройдет в два этапа.

Первый тур будет проводиться с 23 сентября по 26 октября. Участники смогут выполнить предложенные задания в любой удобный день в течение этого периода как дома, так и в школе. На решение отводится 60 минут. Войти в олимпиаду можно через личный кабинет ребенка или по ссылке.

Результаты первого тура, а также информация о наградах и проходе в следующий этап будут опубликованы в личных кабинетах участников до 2 ноября.

Второй тур олимпиады предназначен для учащихся, показавших наивысшие результаты в первом этапе. Его проведение запланировано на платформе «Учи.ру», однако участие возможно исключительно из школьного учреждения. Обязательным условием для допуска является прикрепление учетной записи ученика к учителю на образовательной платформе. Итоги второго тура и награды будут подведены до 3 февраля 2026 года.

Онлайн-олимпиада представляет собой интерактивный формат обучения. Участникам будут предложены игровые задания, смоделированные вокруг реальных ситуаций на дороге с участием пешеходов и транспорта. Выполняя их, школьники смогут развить навыки безопасного поведения в городской и загородной среде, научатся распознавать дорожные знаки и правильно анализировать потенциально опасные ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.