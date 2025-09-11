сегодня в 13:36

Школьники Подмосковья могут принять участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

С 23 сентября по 26 октября пройдет всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Онлайн-состязание проверяет и помогает повысить дорожную грамотность учеников 1-9 классов, сообщает пресс-служба организаторов.

Олимпиада проводится в онлайн-формате для учащихся 1-9 классов всех регионов России. Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в Интернет. Участие в Олимпиаде полностью бесплатное.

Олимпиада проходит в один тур: 23 сентября по 26 октября 2025 года.

Приступить к выполнению заданий и узнать информацию об олимпиаде можно напрямую по ссылке: dorogi.uchi.ru (ссылка активна с 23 сентября 2025 года).

Для перехода к выполнению заданий на сайте dorogi.uchi.ru необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на платформе УЧИ.РУ.

Если у учителей и учеников уже есть доступ к платформе УЧИ.РУ, то для участия в олимпиаде необходимо:

﻿﻿пройти по ссылке dorogi.uchi.ru;

﻿﻿ввести свой логин и пароль в поля для ввода и приступить к выполнению заданий.

Если у учителя нет доступа к платформе УЧИ.РУ, то для участия в олимпиаде необходимо:

﻿﻿пройти по ссылке dorogi.uchi.ru;

﻿﻿пройти регистрацию, добавить класс и учеников;

﻿﻿раздать личные логины и пароли для входа на платформу каждому ребенку.

После этого ученики могут приступить к выполнению заданий из своего личного кабинета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.