Школьники Подмосковья могут поучаствовать во флешмобе «Песни о родной стране»

С 12 по 30 июня 2024 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийский флешмоб «Песни о родной стране», направленный на патриотическое воспитание молодых людей, сообщает пресс-служба организаторов.

Школьники со всех уголков России смогут принять участие в песенном флешмобе, посвященном одному из главных государственных праздников в стране — символу национального единения.

Для этого молодые люди должны записать видеоролик с исполнением одной из песен о России и сделать публикацию этого выступления в своих личных кабинетах на портале культурадляшкольников.рф с предоставлением ссылки на Яндекс.Диск.

Миссия песенного флешмоба — объединить молодежь страны, дать ей возможность заявить о себе и своем отношении к нашей Родине. Приветствуются массовые работы с большим количеством участников.

По итогам акции члены жюри выберут 50 работ-победителей, которые будут опубликованы на портале культурадляшкольников.рф.

Сплотить молодое поколение, дать стимул к познанию уникальной и многогранной культуры нашей страны, помочь талантливым ребятам найти свое призвание – вот приоритетные задачи межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Его организаторами являются Минкультуры России и Минпросвещения России, центр культурных стратегий и проектного управления и Российский фонд культуры.

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